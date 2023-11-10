Козин Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Козин Степан Назаров
Мать: Козина Марья Филатова
Рождение ребёнка
03.01.1861
Дочь: Воронова Мелания Петровна
Мать ребёнка: Козина Александра Осипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина Анна Петровна
Мать ребёнка: Козина Александра Осипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Егор Петров
Мать ребёнка: Козина Александра Осипова
Смерть
Неизвестно