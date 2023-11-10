Козин Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Петр Степанович

Место рождения

Мордвиново, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Козин Степан Назаров

Мать: Козина Марья Филатова

Мордвиново, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.01.1861

Дочь: Воронова Мелания Петровна

Мать ребёнка: Козина Александра Осипова

Мордвиново, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина Анна Петровна

Мать ребёнка: Козина Александра Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Егор Петров

Мать ребёнка: Козина Александра Осипова

Смерть
Неизвестно
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