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Антонов Максим Уарович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Антонов Уар

Мать: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1874

Сын: Антонов (незаконнорожденный) Константин Максимович

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Антонов Григорий Максимович

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Антонова Евдокия Никифоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Никифоровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Семен Максимович

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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