Антонов Максим Уарович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Антонов Уар
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.05.1874
Сын: Антонов (незаконнорожденный) Константин Максимович
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Антонов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
10.11.1885
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно