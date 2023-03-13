Корнилова (Цыганова) Марья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Цыгановъ Иванъ
Александровка
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Корниловъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
12.10.1846
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.02.1849
Сын: Николаевъ Семенъ
Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
12.06.1851
Дочь: Шонгина Гликерія
Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
19.09.1853
Дочь: Цыганова Ефросинья
Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.02.1856
Сын: Корниловъ Архипъ
Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
25.05.1857
Сын: Корниловъ Карпъ
Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
23.07.1859
Сын: Корниловъ Иванъ
Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
27.12.1862
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ
Александровка