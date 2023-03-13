Корнилова (Цыганова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Цыганова) Марья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Цыгановъ Иванъ

Мать: Цыганова Прасковья Васильева

Александровка
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Корниловъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
12.10.1846

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.02.1849

Сын: Николаевъ Семенъ

Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
12.06.1851

Дочь: Шонгина Гликерія

Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
19.09.1853

Дочь: Цыганова Ефросинья

Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.02.1856

Сын: Корниловъ Архипъ

Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
25.05.1857

Сын: Корниловъ Карпъ

Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
23.07.1859

Сын: Корниловъ Иванъ

Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
27.12.1862

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Корниловъ Иванъ

Александровка
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