Шонгина (Николаева) Гликерія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина (Николаева) Гликерія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

12.06.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1851

Отец: Корниловъ Иванъ

Мать: Корнилова Марья

Александровка
Бракосочетание
27.01.1869

Муж: Шонгинъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1870

Сын: Шонгинъ Семенъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
14.03.1873

Дочь: Шонгина Дарія

Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
03.04.1880

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
31.10.1883

Сын: Шонгинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
10.11.1884

Сын: Шонгинъ Григорій

Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
19.04.1893

Сын: Шонгинъ Григорій

Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ

Александровка
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