Шонгина (Николаева) Гликерія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения12.06.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1851
Отец: Корниловъ Иванъ
Мать: Корнилова Марья
Александровка
Бракосочетание
27.01.1869
Муж: Шонгинъ Сидоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1870
Сын: Шонгинъ Семенъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
14.03.1873
Дочь: Шонгина Дарія
Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
03.04.1880
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
31.10.1883
Сын: Шонгинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
10.11.1884
Сын: Шонгинъ Григорій
Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
19.04.1893
Сын: Шонгинъ Григорій
Отец ребёнка: Шонгинъ Сидоръ
Александровка