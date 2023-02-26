Ануфрий (Гаврилов)
Место рожденияд.Трусова
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трусова
Рождение ребёнка
02.09.1831
Дочь: Елизавета Ануфриева
Мать ребёнка: Матрона Стефанова
д.Трусова
Бракосочетание
16.01.1839
Жена: Анна Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Стефанова
Смерть
Неизвестно