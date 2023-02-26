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Ануфрий (Гаврилов)

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Место рождения

д.Трусова

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.
1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трусова
Рождение ребёнка
02.09.1831

Дочь: Елизавета Ануфриева

Мать ребёнка: Матрона Стефанова

д.Трусова
Бракосочетание
16.01.1839

Жена: Анна Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Стефанова

Смерть
Неизвестно
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