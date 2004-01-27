Охапкина (Карабанова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Тимошина Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.?
Сын: Охапкин Евгений
Отец ребёнка: Охапкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Охапкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.01.2004