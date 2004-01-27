Охапкина (Карабанова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охапкина (Карабанова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карабанов Иван Петрович

Мать: Карабанова Таисия Сергеевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Тимошина Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.?

Сын: Охапкин Евгений

Отец ребёнка: Охапкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охапкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.01.2004
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