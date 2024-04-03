Кузнецов (Васнинов) Аникий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти18.05.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1876
Верх-Чебула, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.10.1877
Сын: Васнинов Филипп Аникиевич
Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
25.09.1879
Сын: Кузнецов Григорий Аникиевич
Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Васников Моисей Аникиевич
Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.05.1886
Сын: Кузнецов Дмитрий Аникиевич
Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.02.1890
Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна
Смерть
18.05.1896
Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область