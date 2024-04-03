Кузнецов (Васнинов) Аникий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Васнинов) Аникий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

18.05.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1876

Жена: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна

Верх-Чебула, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.10.1877

Сын: Васнинов Филипп Аникиевич

Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
25.09.1879

Сын: Кузнецов Григорий Аникиевич

Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Васников Моисей Аникиевич

Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
15.05.1886

Сын: Кузнецов Дмитрий Аникиевич

Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Кузнецов Фёдор Аникиевич

Мать ребёнка: Старикова (Шаронова) Дарья Григорьевна

Смерть
18.05.1896
Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

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