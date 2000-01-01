Гафиатуллина (Гафиатуллина) Гөлкәбирә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиатуллина (Гафиатуллина) Гөлкәбирә

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Место рождения

Бия Баш

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гафиатулла

Мать: Фатима

Бия Баш
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гөлнур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гөлшат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдулхак

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильяс

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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