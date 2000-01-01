Гафиатуллина (Гафиатуллина) Гөлкәбирә
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Гафиатулла
Мать: Фатима
Бия Баш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гөлнур
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гөлшат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдулхак
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильяс
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно