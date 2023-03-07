Шутова Епистимья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Епистимья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1679 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Шутов Анисим (Онисим) Васильев

Отец ребёнка: Шутов Василий Прохоров

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Шутов Федот Васильев

Отец ребёнка: Шутов Василий Прохоров

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Шутов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Шутов Василий Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Василий Прохоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1750
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