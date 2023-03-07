Шутова Епистимья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Шутов Анисим (Онисим) Васильев
Отец ребёнка: Шутов Василий Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Шутов Федот Васильев
Отец ребёнка: Шутов Василий Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1729
Отец ребёнка: Шутов Василий Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1750