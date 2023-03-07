Шутов Анисим (Онисим) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Анисим (Онисим) Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Шутов Василий Прохоров

Мать: Шутова Епистимья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Матрона Анисимова

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Иванова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Марина Анисимова

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Иванова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Шутов Осип Анисимов

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Иванова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шутов Осип (мл) Анисимов

Мать ребёнка: Шутова Агафия (Ануфрева)

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Анисимова

Мать ребёнка: Шутова Агафия (Ануфрева)

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Феврония Анисимова

Мать ребёнка: Шутова Агафия (Ануфрева)

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Пелагия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Агафия (Ануфрева)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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