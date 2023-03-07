Шутов Анисим (Онисим) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Шутов Василий Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Матрона Анисимова
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Марина Анисимова
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Шутов Осип Анисимов
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Шутова Агафия (Ануфрева)
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Шутова Агафия (Ануфрева)
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Феврония Анисимова
Мать ребёнка: Шутова Агафия (Ануфрева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Пелагия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Агафия (Ануфрева)
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762