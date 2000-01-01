Пестов Фëдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Фëдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Пестов Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Пестов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Егорьевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Егорьевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Егорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Егорьевна

Смерть
Неизвестно
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