Пестов Фëдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Пестов Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Пестова Пелагея Егорьевна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пестова Пелагея Егорьевна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пестова Пелагея Егорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пестова Пелагея Егорьевна
Смерть
Неизвестно