Пестова (Зверева) Пелагея Егорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Зверева) Пелагея Егорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Пестов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Пестов Фëдор Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пестов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Пестов Фëдор Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Соседова Таисия Фëдоровна

Отец ребёнка: Пестов Фëдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Пестов Фëдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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