Пестова (Зверева) Пелагея Егорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Пестов Фëдор Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Пестов Фëдор Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Соседова Таисия Фëдоровна
Отец ребёнка: Пестов Фëдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пестов Фëдор Иванович
Смерть
Неизвестно