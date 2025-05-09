Barlasova (Barlasova) Pozya Borisovna
женский, родилась Между 1857 и 1890, Vitebsk, Belarus
умерла 1953, Moscow, Russia
ОтецBarlasov Berka (Berkboris) (Berk,Boris)1852 г.р.
МатьBarlasov (Kosina Kosin Бравый) Estra ZelikovnaНеизвестно г.р.
Супруги
Barlasov MendelМежду 1865 и 1875 г.р.
Дети
Barlasova (Barlasov) Anna (Hanna) Mikhailovna08.07.1915 г.р.
Barlasova (Barlasov) Esfir (Esther) MikhailovnaНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1890
Vitebsk, Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Barlasova (Barlasov) Esfir (Esther) Mikhailovna
Отец ребёнка: Barlasov Mendel
Vitebsk, Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барласов (Barlasov) Лев Михайлович
Отец ребёнка: Barlasov Mendel
Belarus
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Barlasov Mendel
Рождение ребёнка
08.07.1915
Дочь: Barlasova (Barlasov) Anna (Hanna) Mikhailovna
Отец ребёнка: Barlasov Mendel
Vitebsk, Belarus
Смерть
1953
Moscow, Russia