Barlasova (Barlasova) Pozya Borisovna Между 1857 и 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Barlasova (Barlasova) Pozya Borisovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Между 1857 и 1890, Vitebsk, Belarus

умерла 1953, Moscow, Russia

Отец
Barlasov Berka (Berkboris) (Berk,Boris)1852 г.р.
Мать
Barlasov (Kosina Kosin Бравый) Estra ZelikovnaНеизвестно г.р.
Супруги
Barlasov MendelМежду 1865 и 1875 г.р.
Дети
Barlasova (Barlasov) Anna (Hanna) Mikhailovna08.07.1915 г.р.
Barlasova (Barlasov) Esfir (Esther) MikhailovnaНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1890

Отец: Barlasov Berka (Berkboris) (Berk,Boris)

Мать: Barlasov (Kosina Kosin Бравый) Estra Zelikovna

Vitebsk, Belarus

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Barlasova (Barlasov) Esfir (Esther) Mikhailovna

Отец ребёнка: Barlasov Mendel

Vitebsk, Belarus

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барласов (Barlasov) Лев Михайлович

Отец ребёнка: Barlasov Mendel

Belarus

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Barlasov Mendel

Рождение ребёнка
08.07.1915

Дочь: Barlasova (Barlasov) Anna (Hanna) Mikhailovna

Отец ребёнка: Barlasov Mendel

Vitebsk, Belarus

Смерть
1953
Moscow, Russia

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