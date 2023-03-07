Симбирцев Федор Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимбирцев Федор Онисимович

Симбирцев Федор Онисимович

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

12.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1892

Отец: Симбирцев Онисим Спиридонович

Мать: Симбирцева Синклитикия Игнатьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.02.1911

Жена: Симбирцева Мария Любавина

Рождение ребёнка
16.01.1912

Дочь: Сорокина Татьяна Симбирцева

Мать ребёнка: Симбирцева Мария Любавина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1913

Сын: Симбирцев Вов Петр Федорович

Мать ребёнка: Симбирцева Мария Любавина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1919

Дочь: Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Симбирцева Мария Любавина

Деревня Дуровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Симбирцева Мария Любавина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close