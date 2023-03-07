Симбирцев Федор Онисимович
Место рождения
Дата рождения12.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1892
Бракосочетание
07.02.1911
Рождение ребёнка
16.01.1912
Дочь: Сорокина Татьяна Симбирцева
Мать ребёнка: Симбирцева Мария Любавина
Рождение ребёнка
24.06.1913
Сын: Симбирцев Вов Петр Федорович
Мать ребёнка: Симбирцева Мария Любавина
Рождение ребёнка
28.09.1919
Дочь: Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Симбирцева Мария Любавина
Деревня Дуровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Симбирцева Мария Любавина
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно