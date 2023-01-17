Симбирцева Синклитикия Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти07.10.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Игнатий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.?.1874
Рождение ребёнка
1875
Сын: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович
Рождение ребёнка
13.07.1879
Сын: Симбирцев Илья Онисимович
Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович
Рождение ребёнка
05.11.1880
Сын: Симбирцев Иван Онисимович
Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович
Рождение ребёнка
21.08.1884
Дочь: Томбасова Васса Симбирцева
Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович
Рождение ребёнка
27.04.1887
Дочь: Мавра Онисимовна
Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович
Рождение ребёнка
19.01.1890
Сын: Симбирцев Григорий Онисимович
Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович
Рождение ребёнка
12.09.1892
Сын: Симбирцев Федор Онисимович
Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович
Смерть
07.10.1908