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Симбирцева Синклитикия Игнатьевна

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

07.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Игнатий Григорьевич

Мать: не указана

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
05.?.1874

Муж: Симбирцев Онисим Спиридонович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1879

Сын: Симбирцев Илья Онисимович

Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1880

Сын: Симбирцев Иван Онисимович

Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1884

Дочь: Томбасова Васса Симбирцева

Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1887

Дочь: Мавра Онисимовна

Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1890

Сын: Симбирцев Григорий Онисимович

Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1892

Сын: Симбирцев Федор Онисимович

Отец ребёнка: Симбирцев Онисим Спиридонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
07.10.1908
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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