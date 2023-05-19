Симбирцева Мария Любавина
Место рождения
Дата рождения22.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1893
Бракосочетание
07.02.1911
Рождение ребёнка
16.01.1912
Дочь: Сорокина Татьяна Симбирцева
Отец ребёнка: Симбирцев Федор Онисимович
Рождение ребёнка
24.06.1913
Сын: Симбирцев Вов Петр Федорович
Отец ребёнка: Симбирцев Федор Онисимович
Рождение ребёнка
28.09.1919
Дочь: Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Симбирцев Федор Онисимович
Деревня Дуровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Симбирцев Федор Онисимович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно