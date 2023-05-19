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Симбирцева Мария Любавина

Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1893

Отец: Любавин Спиридон Гаврилович

Мать: Любавина Фекла Степановна

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.02.1911

Муж: Симбирцев Федор Онисимович

Рождение ребёнка
16.01.1912

Дочь: Сорокина Татьяна Симбирцева

Отец ребёнка: Симбирцев Федор Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1913

Сын: Симбирцев Вов Петр Федорович

Отец ребёнка: Симбирцев Федор Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1919

Дочь: Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Симбирцев Федор Онисимович

Деревня Дуровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Симбирцев Федор Онисимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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