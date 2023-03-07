Любавин Спиридон Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любавин Спиридон Гаврилович

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Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1893

Дочь: Симбирцева Мария Любавина

Мать ребёнка: Любавина Фекла Степановна

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любавин Пмв Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Любавина Фекла Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любавина Фекла Степановна

Смерть
Неизвестно
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