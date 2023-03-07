Любавин Спиридон Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1893
Дочь: Симбирцева Мария Любавина
Мать ребёнка: Любавина Фекла Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любавин Пмв Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Любавина Фекла Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно