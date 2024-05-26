Ильина (Мещерякова) Анастасия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мещеряков Анатолий Ильич
Мать: Мещерякова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Сергей
Рождение ребёнка
15.03.2017
Дочь: Ильина Кира Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей
Рождение ребёнка
07.12.2018
Дочь: Ильина Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей