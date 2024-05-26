Ильина (Мещерякова) Анастасия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Мещерякова) Анастасия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещеряков Анатолий Ильич

Мать: Мещерякова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Сергей

Рождение ребёнка
15.03.2017

Дочь: Ильина Кира Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.12.2018

Дочь: Ильина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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