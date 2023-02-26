Аким Ефимов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1802
Дата смерти24.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василий Акимов
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Акимова
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
24.06.1848
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия