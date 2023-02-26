Аким Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Ефимов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

24.06.1848

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: ?

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Василий Акимов

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Акимова

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
24.06.1848
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
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