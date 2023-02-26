Тихон Ефимов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1819
Дата смерти03.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Аким Тихонов
Мать ребёнка: Анна Владимирова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1848
Дочь: Домника Тихонова
Мать ребёнка: Анна Владимирова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Владимирова
Смерть
03.07.1848
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия