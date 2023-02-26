Тихон Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Ефимов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1819

Дата смерти

03.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ефимий

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Аким Тихонов

Мать ребёнка: Анна Владимирова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1848

Дочь: Домника Тихонова

Мать ребёнка: Анна Владимирова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Владимирова

Смерть
03.07.1848
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
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