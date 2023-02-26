Аким Тихонов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Тихон Ефимов
Мать: Анна Владимирова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1866
Дочь: Жалнина Ксения Акимова
Мать ребёнка: Анастасия Акимова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1868
Сын: Матвей Акимов
Мать ребёнка: Пелагея Тихонова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Тихонова
Смерть
Неизвестно