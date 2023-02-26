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Аким Тихонов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Тихон Ефимов

Мать: Анна Владимирова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1866

Дочь: Жалнина Ксения Акимова

Мать ребёнка: Анастасия Акимова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1868

Сын: Матвей Акимов

Мать ребёнка: Пелагея Тихонова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Акимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Тихонова

Смерть
Неизвестно
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