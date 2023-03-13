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Любимова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

24.01.1888

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.
1802 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Александръ!

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Любимовъ Григорий

Отец ребёнка: Любимовъ Прокофий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1835

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Антоновъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоновъ Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Прокофий

Смерть
24.01.1888
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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