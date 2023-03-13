Любимова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти24.01.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Александръ!
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Любимовъ Григорий
Отец ребёнка: Любимовъ Прокофий
Рождение ребёнка
15.04.1835
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Антоновъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоновъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Прокофий
Смерть
24.01.1888
Причина смерти: Отъ старости