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Косухин Иван

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Косухин Гаврила

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1907

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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