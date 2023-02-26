Кекушева Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекушева Параскева Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Адриан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ульяния Андреева

Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев

Рождение ребёнка
25.11.1890

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1892

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1894

Сын: Кекушев Пётр Андреев

Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Кекушев Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кекушев Андрей Васильев

Смерть
Неизвестно
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