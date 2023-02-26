Кекушева Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Адриан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ульяния Андреева
Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
25.11.1890
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
25.11.1892
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1894
Сын: Кекушев Пётр Андреев
Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
25.01.1897
Отец ребёнка: Кекушев Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно