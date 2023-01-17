Turtola Usko Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Turtola Usko Johannes

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Место рождения

Lehtimäki, Finland

Дата рождения

01.11.1897

Дата смерти

29.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Lehtimäki, Finland
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Turtola Olga (Magda)

Работа или профессия
Неизвестно
Eversti, överste
Смерть
29.08.1941
Кестеньга, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
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