Turtola Usko Johannes
Место рожденияLehtimäki, Finland
Дата рождения01.11.1897
Дата смерти29.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Lehtimäki, Finland
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Turtola Olga (Magda)
Работа или профессия
Неизвестно
Eversti, överste
Смерть
29.08.1941
Кестеньга, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия