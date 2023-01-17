Осикина Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсикина Анисья Ивановна

Осикина Анисья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Осикина Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Осикин Григорий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Осикин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Осикин Григорий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Осикина Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Осикин Григорий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осикин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close