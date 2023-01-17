Осикина Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Осикина Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Осикин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Осикин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Осикин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Осикина Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Осикин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно