Прямицин Степан Леонтьевич Около 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прямицин Степан Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Прямицин Леонтий Петрович

Мать: Прямицина Афимья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прямицина (Угланова) Евдокия Ермолаевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Прямицин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Прямицина (Угланова) Евдокия Ермолаевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Прямицина) Василиса Степановна

Мать ребёнка: Прямицина (Угланова) Евдокия Ермолаевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 7 оборот, 23
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Прямицина) Маремьяна Степановна

Мать ребёнка: Прямицина (Угланова) Евдокия Ермолаевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Прямицин Марко Степанович

Мать ребёнка: Прямицина (Угланова) Евдокия Ермолаевна

Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот

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