Прямицин Степан Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Прямицин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Прямицина (Угланова) Евдокия Ермолаевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Прямицина) Василиса Степановна
Мать ребёнка: Прямицина (Угланова) Евдокия Ермолаевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 7 оборот, 23
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Прямицина) Маремьяна Степановна
Мать ребёнка: Прямицина (Угланова) Евдокия Ермолаевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Прямицин Марко Степанович
Мать ребёнка: Прямицина (Угланова) Евдокия Ермолаевна
Смерть
1783
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот