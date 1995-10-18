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Нартыш Владимир Ульянович

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Место рождения

Акимо-Анненка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

25.09.1924

Дата смерти

18.10.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924

Отец: Нартыш Ульян Петрович

Мать: Нартыш Тэкля Антоновна

Акимо-Анненка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.11.1948

Сын: Нартыш Александр Владимирович

Мать ребёнка: Нартыш Леонора Иосифовна

Бороковка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
есть оригинал свидетельства о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нартыш Елена Михайловна

Смерть
18.10.1995
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
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