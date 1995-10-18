Нартыш Владимир Ульянович
Место рождения
Дата рождения25.09.1924
Дата смерти18.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924
Отец: Нартыш Ульян Петрович
Мать: Нартыш Тэкля Антоновна
Рождение ребёнка
10.11.1948
Сын: Нартыш Александр Владимирович
Мать ребёнка: Нартыш Леонора Иосифовна
Бороковка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
есть оригинал свидетельства о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нартыш Елена Михайловна
Смерть
18.10.1995
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область