Маслов Михаил
Место рожденияКочетна, Льговского уезда, Курской губернии
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Маслов Илья
Мать: Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
05.01.1874
Сын: Маслов Полиевкт
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно