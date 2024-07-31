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Маслов Михаил

Место рождения

Кочетна, Льговского уезда, Курской губернии

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Маслов Илья

Мать: Агафия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
05.01.1874

Сын: Маслов Полиевкт

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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