Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Михаил
Рождение ребёнка
05.01.1874
Сын: Маслов Полиевкт
Отец ребёнка: Маслов Михаил
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно