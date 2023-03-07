Блохин Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти25.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
23.?.1892
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1894
Дочь: Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова
Рождение ребёнка
13.01.1896
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова
Рождение ребёнка
18.06.1898
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова
Рождение ребёнка
26.02.1900
Сын: Степанов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова
Рождение ребёнка
21.05.1902
Сын: Блохин Константин Андреевич
Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова
Рождение ребёнка
28.05.1905
Дочь: Павлова Мария Блохина
Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова
Рождение ребёнка
19.03.1908
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова
Рождение ребёнка
16.03.1916
Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова
Смерть
25.04.1920
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: тиф