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Блохин Андрей Степанович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

25.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Тихонов - Лобачев Степан Дмитриевич

Мать: Тихонова Меланья Романова

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1892

Жена: Блохина Гликерия Викторова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1894

Дочь: Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1896

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1898

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1900

Сын: Степанов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1902

Сын: Блохин Константин Андреевич

Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1905

Дочь: Павлова Мария Блохина

Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1908

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Блохин Евдоким Андреевич

Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Блохин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Блохина Гликерия Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.04.1920
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: тиф
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