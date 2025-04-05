Гагарина (Кутузова) Варвара Дмитриевна
женский, родилась После 1800
умерла 28.06.1885
Супруги
Гагарин Николай Михайлович1801 г.р.
Дети
Колендо (Гагарина) Прасковья Николаевна07.11.1827 г.р.
Гагарин Леонид Николаевич05.07.1832 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
После 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1827
Дочь: Колендо (Гагарина) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1832
Сын: Гагарин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1839
Дочь: Бибикова (Гагарина) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1840
Дочь: Козлова (Гагарина) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Феняево, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гагарин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1842
Дочь: Гагарина Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Феняево, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1844
Сын: Гагарин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.06.1885