Гагарина (Кутузова) Варвара Дмитриевна После 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагарина (Кутузова) Варвара Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1800

умерла 28.06.1885

Супруги
Гагарин Николай Михайлович1801 г.р.
Дети
Колендо (Гагарина) Прасковья Николаевна07.11.1827 г.р.
Гагарин Леонид Николаевич05.07.1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1827

Дочь: Колендо (Гагарина) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1832

Сын: Гагарин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.1839

Дочь: Бибикова (Гагарина) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
09.08.1840

Дочь: Козлова (Гагарина) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Феняево, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гагарин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.1842

Дочь: Гагарина Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Феняево, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
22.09.1844

Сын: Гагарин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
28.06.1885

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