Романов Михаил Артемович 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Романов Михаил Артемович

Автор
СС
Скоков С.

мужской, родился 1885

умер 1948

Отец
Романов Артем Иванович07.10.1855 г.р.
Мать
Романова (Никитин) Евдокия Петровна1857 г.р.
Супруги
Романов Татьяна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Романов Василий Михайлович1912 г.р.
(Романов) Вера МихайловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Романов Артем Иванович

Мать: Романова (Никитин) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романов) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Романов Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романов) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Романов Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романов Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Романов Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Романов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Романов Татьяна Яковлевна

Смерть
1948

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