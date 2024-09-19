Романов Михаил Артемович
мужской, родился 1885
умер 1948
ОтецРоманов Артем Иванович07.10.1855 г.р.
МатьРоманова (Никитин) Евдокия Петровна1857 г.р.
Супруги
Романов Татьяна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Романов Василий Михайлович1912 г.р.
(Романов) Вера МихайловнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романов) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Романов Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романов) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Романов Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Романов Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Романов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Романов Татьяна Яковлевна
Смерть
1948