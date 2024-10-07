Дарья Саввинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Саввинова

Дарья Саввинова

Место рождения

Пестриково, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестриково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Ерофеевич

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1787

Сын: Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Ерофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.