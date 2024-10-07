Дарья Саввинова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Ерофеевич
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1787
Сын: Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Ерофеевич
Смерть
Неизвестно