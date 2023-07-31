Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Василий Терентьевич
Василий Терентьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Терентий Ерофеевич
1766 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1787
Отец:
Терентий Ерофеевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь