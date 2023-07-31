Василий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1787

Отец: Терентий Ерофеевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно