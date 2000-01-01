Микулин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Микулин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Микулин Флор Иванович

Мать ребёнка: Микулина Оксинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Микулина Оксинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Микулин Козьма Иванович

Мать ребёнка: Микулина Оксинья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микулина Оксинья Тимофеевна

Смерть
После 1721
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