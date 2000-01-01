Микулин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Микулин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: Микулина Оксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Микулина Оксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Микулина Оксинья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1721