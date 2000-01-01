Микулина Оксинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Микулин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Микулин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Микулин Иван Михайлович
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710