Микулина Оксинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулина Оксинья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1680

Сын: Микулин Флор Иванович

Отец ребёнка: Микулин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Микулин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Микулин Козьма Иванович

Отец ребёнка: Микулин Иван Михайлович

Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микулин Иван Михайлович

Смерть
После 1710
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