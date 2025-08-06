Щербак Владимир Данилович 10.11.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Щербак Владимир Данилович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.11.1923

умер 22.10.1990, Харьков, Харківська область

Супруги
Богданович Ольга Александровна18.03.1920 г.р.
Дети
Синяя (Щербак) Людмила Владимировна01.08.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1944

Жена: Богданович Ольга Александровна

Рождение ребёнка
01.08.1945

Дочь: Синяя (Щербак) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Богданович Ольга Александровна

Рождение ребёнка
27.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданович Ольга Александровна

Миргород, Полтавська область

Смерть
22.10.1990
Харьков, Харківська область

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