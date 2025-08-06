Щербак Владимир Данилович
мужской, родился 10.11.1923
умер 22.10.1990, Харьков, Харківська область
Супруги
Богданович Ольга Александровна18.03.1920 г.р.
Дети
Синяя (Щербак) Людмила Владимировна01.08.1945 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
01.08.1945
Дочь: Синяя (Щербак) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Богданович Ольга Александровна
Рождение ребёнка
27.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданович Ольга Александровна
Миргород, Полтавська область
Смерть
22.10.1990
Харьков, Харківська область