Юринова Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова Гликерия Васильевна

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Место рождения

Тыченка, Крестецкая волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Тыченка, Крестецкая волость, Крестецкий уезд
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
15.01.1890 ст.

Муж: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
23.10.1890 ст.

Сын: Юринов Александр Павлович

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
15.03.1892 ст.

Сын: Юринов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
01.11.1893 ст.

Сын: Юринов Иван Павлович

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.

Сын: Юринов Федор Павлович

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.11.1899 ст.

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
19.03.1904 ст.

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно
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