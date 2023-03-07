Юринова Гликерия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
15.01.1890 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
23.10.1890 ст.
Сын: Юринов Александр Павлович
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
15.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
01.11.1893 ст.
Сын: Юринов Иван Павлович
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.11.1899 ст.
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
19.03.1904 ст.
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно