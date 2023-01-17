Карагузов Федор Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карагузов Федор Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Солдатенкова Фекла Федоровна

Мать ребёнка: Карагузова Федора

Тур, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1979

Отец: Карагузов Харитон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карагузова Федора

Смерть
Неизвестно
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