Карагузов Федор Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Солдатенкова Фекла Федоровна
Мать ребёнка: Карагузова Федора
Тур, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1979
Отец: Карагузов Харитон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карагузова Федора
Смерть
Неизвестно