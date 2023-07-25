Карагузов Тимофей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карагузов Федор Харитонович
Мать: Карагузова Федора
Рождение ребёнка
05.09.1933
Дочь: Фомина Нина Тимофей
Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Карагузов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Карагузов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Карагузов Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Карагузов Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карагузов Валерий Тимофеевич
Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно