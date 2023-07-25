Карагузов Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карагузов Тимофей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карагузов Федор Харитонович

Мать: Карагузова Федора

Рождение ребёнка
05.09.1933

Дочь: Фомина Нина Тимофей

Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Карагузов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Карагузов Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Карагузов Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Карагузов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагузов Валерий Тимофеевич

Мать ребёнка: Карагузова Ксения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карагузова Ксения Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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