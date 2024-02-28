Ковалевская Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1983

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1983

Отец: Ковалевский Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Юлия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Никита Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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