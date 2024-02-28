Ковалевская Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1983
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1983
Отец: Ковалевский Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Юлия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Никита Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно