Миронова (Сельдева) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Сельдева) Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1931

Отец: Сельдев Петр Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Василий

Рождение ребёнка
24.10.1954

Сын: Миронов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий

Семешкино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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