Миронова (Сельдева) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1931
Отец: Сельдев Петр Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Василий
Рождение ребёнка
24.10.1954
Сын: Миронов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Василий
Семешкино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно