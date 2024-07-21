Миронов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Миронова (Сельдева) Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1954
Сын: Миронов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Миронова (Сельдева) Лидия Петровна
Семешкино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно