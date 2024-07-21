Миронов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Миронова (Сельдева) Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова (Сельдева) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1954

Сын: Миронов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Миронова (Сельдева) Лидия Петровна

Семешкино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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