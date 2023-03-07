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Ситникова (Колкотина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Колкотинъ Данила

Мать: Колкотина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1810

Муж: Ситниковъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1815

Сын: Ситниковъ Антипъ

Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ситниковъ Терентий

Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1817

Дочь: Ситникова Елена

Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1818

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1820

Сын: Ситниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ситниковъ Павелъ

Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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