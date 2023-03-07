Ситникова (Колкотина) Анна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Колкотинъ Данила
Мать: Колкотина Анна
Бракосочетание
15.02.1810
Муж: Ситниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
09.04.1815
Сын: Ситниковъ Антипъ
Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ситниковъ Терентий
Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
21.05.1817
Дочь: Ситникова Елена
Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
27.08.1818
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
27.06.1820
Сын: Ситниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ситниковъ Павелъ
Отец ребёнка: Ситниковъ Сидоръ
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: отъ холеры