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Ситниковъ Павелъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

01.04.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ситниковъ Сидоръ

Мать: Ситникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1846

Жена: Ситникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1846

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Ситникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1848

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ситникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1850

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ситникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.04.1852
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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