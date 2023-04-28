Ситниковъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти01.04.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ситниковъ Сидоръ
Мать: Ситникова Анна
Бракосочетание
04.02.1846
Жена: Ситникова Устинья
Рождение ребёнка
25.12.1846
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Ситникова Устинья
Рождение ребёнка
27.09.1848
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ситникова Устинья
Рождение ребёнка
25.11.1850
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ситникова Устинья
Смерть
01.04.1852