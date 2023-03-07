Ситникова (Гордеева) Устинья
Место рождения
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Гордеевъ Иванъ
Мать: Гордеева Домна
Бракосочетание
04.02.1846
Муж: Ситниковъ Павелъ
Рождение ребёнка
25.12.1846
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Ситниковъ Павелъ
Рождение ребёнка
27.09.1848
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ситниковъ Павелъ
Рождение ребёнка
25.11.1850
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ситниковъ Павелъ
Рождение ребёнка
05.02.1855
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан