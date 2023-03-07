Ситникова (Гордеева) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Гордеева) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Гордеевъ Иванъ

Мать: Гордеева Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1846

Муж: Ситниковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1846

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Ситниковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1848

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ситниковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1850

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ситниковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1855

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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