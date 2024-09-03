Пераскева Наумова
Место рождения
Дата рождения11.10.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1885 ст.
Отец: Наум Гаврилов
Мать: Анна Емельянова
13 октября 1885 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Наум Гаврилов и жена его Анна Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крест Феодор Иванов и крест Ивана ... Показать все
Смерть
Неизвестно