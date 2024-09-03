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Пераскева Наумова

Место рождения

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.10.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1885 ст.

Отец: Наум Гаврилов

Мать: Анна Емельянова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
13 октября 1885 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Наум Гаврилов и жена его Анна Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крест Феодор Иванов и крест Ивана ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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