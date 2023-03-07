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Алексеева Мария Надысева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Надысев Евдоким Антонович

Мать: Надысева Евгения Евграфовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.01.1876

Муж: Алексеев Григорий Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1877

Сын: Алексеев Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1878

Сын: Алексеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1880

Сын: Алексеев Уар Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1882

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1883

Сын: Алексеев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1885

Сын: Алексеев Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1886

Сын: Алексеев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1887

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1889

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1893

Сын: Алексеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1896

Сын: Алексеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1898

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1901

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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