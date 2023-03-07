Алексеева Мария Надысева
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Алексеев Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Сын: Алексеев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Сын: Алексеев Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Сын: Алексеев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Дочь: Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Дочь: Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Иванович