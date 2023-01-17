Алексеев Уар Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Уар Григорьевич

Алексеев Уар Григорьевич

avatar

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1880

Отец: Алексеев Григорий Иванович

Мать: Алексеева Мария Надысева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.?.1901

Жена: Алексеева Евдокия Дубинина

Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Алексеев Семен Уарович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Анна Уаровна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1905

Дочь: Бабушкина Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1908

Дочь: Александра Уаровна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: Ксения Уаровна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.12.1920

Жена: Алексеева Мария Васильева

Рождение ребёнка
25.11.1921

Сын: Алексеев Михаил Уарович

Мать ребёнка: Алексеева Мария Васильева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1924

Дочь: Любовь Уаровна

Мать ребёнка: Алексеева Надежда Павлова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Надежда Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Надежда Павлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close