Алексеев Уар Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1880
Бракосочетание
24.?.1901
Рождение ребёнка
02.02.1902
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Анна Уаровна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина
Рождение ребёнка
18.08.1905
Дочь: Бабушкина Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина
Рождение ребёнка
02.05.1908
Дочь: Александра Уаровна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина
Рождение ребёнка
19.01.1912
Дочь: Ксения Уаровна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Дубинина
Бракосочетание
17.12.1920
Рождение ребёнка
25.11.1921
Мать ребёнка: Алексеева Мария Васильева
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1924
Дочь: Любовь Уаровна
Мать ребёнка: Алексеева Надежда Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно